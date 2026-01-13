- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
3 (75.00%)
Verlusttrades:
1 (25.00%)
Bester Trade:
9.03 USD
Schlechtester Trade:
-47.81 USD
Bruttoprofit:
13.31 USD (928 pips)
Bruttoverlust:
-47.97 USD (7 968 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (13.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.38
Trading-Aktivität:
39.76%
Max deposit load:
20.83%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.72
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.28
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-47.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.13%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.81 USD
Maximaler:
47.81 USD (0.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.44% (43.78 USD)
Kapital:
0.71% (70.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30.cash
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30.cash
|-44
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30.cash
|-7.3K
|XAUUSD
|256
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.03 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
