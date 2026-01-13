시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AccurateSignal
Paulo Mig Parrochinha Cardoso

AccurateSignal

Paulo Mig Parrochinha Cardoso
0 리뷰
6
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3
이익 거래:
2 (66.66%)
손실 거래:
1 (33.33%)
최고의 거래:
4.03 USD
최악의 거래:
-47.81 USD
총 수익:
4.28 USD (700 pips)
총 손실:
-47.84 USD (7 968 pips)
연속 최대 이익:
2 (4.28 USD)
연속 최대 이익:
4.28 USD (2)
샤프 비율:
-0.61
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.91
롱(주식매수):
1 (33.33%)
숏(주식차입매도):
2 (66.67%)
수익 요인:
0.09
기대수익:
-14.52 USD
평균 이익:
2.14 USD
평균 손실:
-47.84 USD
연속 최대 손실:
1 (-47.81 USD)
연속 최대 손실:
-47.81 USD (1)
월별 성장률:
0.04%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.81 USD
최대한의:
47.81 USD (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30.cash 2
XAUUSD 1
1 2
1 2
1 2
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30.cash -44
XAUUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30.cash -7.3K
XAUUSD 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.03 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4.28 USD
연속 최대 손실: -47.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
리뷰 없음
2026.01.13 17:32
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.13% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 17:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
