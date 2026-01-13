- 자본
- 축소
트레이드:
3
이익 거래:
2 (66.66%)
손실 거래:
1 (33.33%)
최고의 거래:
4.03 USD
최악의 거래:
-47.81 USD
총 수익:
4.28 USD (700 pips)
총 손실:
-47.84 USD (7 968 pips)
연속 최대 이익:
2 (4.28 USD)
연속 최대 이익:
4.28 USD (2)
샤프 비율:
-0.61
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.91
롱(주식매수):
1 (33.33%)
숏(주식차입매도):
2 (66.67%)
수익 요인:
0.09
기대수익:
-14.52 USD
평균 이익:
2.14 USD
평균 손실:
-47.84 USD
연속 최대 손실:
1 (-47.81 USD)
연속 최대 손실:
-47.81 USD (1)
월별 성장률:
0.04%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.81 USD
최대한의:
47.81 USD (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30.cash
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30.cash
|-44
|XAUUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30.cash
|-7.3K
|XAUUSD
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.03 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4.28 USD
연속 최대 손실: -47.81 USD
