📈 Projeto Mafê 15 Anos – Estratégia baseada em estrutura de mercado

Este sinal foi criado com o objetivo de demonstrar, na prática, uma metodologia de trade baseada em análise técnica, disciplina e gestão de risco, utilizando o MetaTrader 5.

O projeto teve início em 05/01/2026, com capital inicial de US$ 100, e possui um período previamente definido de acompanhamento, até 29/01/2027.

O nome do projeto faz referência a um objetivo pessoal do desenvolvedor, que é utilizar o desempenho obtido ao longo desse período como parte do planejamento financeiro para a festa de 15 anos de sua filha, Mafê, prevista para essa data.

Essa informação tem caráter exclusivamente contextual, não estando relacionada a promessa de resultados ou expectativas de retorno.

⚠️ Importante: resultados passados não garantem resultados futuros. Operações no mercado financeiro envolvem risco e podem resultar em perdas.

🔍 Metodologia Utilizada

A estratégia é baseada em análise técnica objetiva, sem uso de sistemas de alto risco.

📊 Indicadores:

MMA 9

MMA 17

MMA 72

As médias móveis são utilizadas para:

Identificação de estrutura e direção de mercado

Confirmação de tendência

Mapeamento de possíveis zonas de exaustão do preço

⏰ Lógica operacional:

Operações baseadas em topos e fundos formados nas sessões anteriores : Sessão Asiática Sessão Europeia Sessão de Nova York



Essas regiões são tratadas como zonas técnicas de suporte e resistência, frequentemente respeitadas pelo mercado.

🧠 Gestão e Controle de Risco

✔️ Não utiliza martingale

✔️ Não utiliza grid

✔️ Não utiliza estratégias de recuperação agressiva

A prioridade da estratégia é preservação de capital e consistência, aceitando períodos de drawdown como parte natural do processo.

📌 Para quem este sinal é indicado

Este sinal é indicado para traders que:

Compreendem os riscos do mercado financeiro

Buscam acompanhar uma estratégia técnica simples e estruturada

Valorizam transparência, histórico público e execução em conta real

Desejam usar o sinal como apoio técnico ou referência educacional

ℹ️ Avisos Importantes

Este sinal não constitui recomendação de investimento.

Cada assinante é responsável por:

Ajustar o tamanho de lote conforme seu perfil

Gerenciar seu próprio risco

Aceitar que ganhos e perdas fazem parte do mercado

Antes de assinar, avalie se o nível de risco está adequado às suas expectativas.