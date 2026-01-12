- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|31
|US500
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|12
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|1.2K
|US500
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24120
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.71 × 641
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
📈 Projeto Mafê 15 Anos – Estratégia baseada em estrutura de mercado
Este sinal foi criado com o objetivo de demonstrar, na prática, uma metodologia de trade baseada em análise técnica, disciplina e gestão de risco, utilizando o MetaTrader 5.
O projeto teve início em 05/01/2026, com capital inicial de US$ 100, e possui um período previamente definido de acompanhamento, até 29/01/2027.
O nome do projeto faz referência a um objetivo pessoal do desenvolvedor, que é utilizar o desempenho obtido ao longo desse período como parte do planejamento financeiro para a festa de 15 anos de sua filha, Mafê, prevista para essa data.
Essa informação tem caráter exclusivamente contextual, não estando relacionada a promessa de resultados ou expectativas de retorno.
⚠️ Importante: resultados passados não garantem resultados futuros. Operações no mercado financeiro envolvem risco e podem resultar em perdas.
🔍 Metodologia Utilizada
A estratégia é baseada em análise técnica objetiva, sem uso de sistemas de alto risco.
📊 Indicadores:
-
MMA 9
-
MMA 17
-
MMA 72
As médias móveis são utilizadas para:
-
Identificação de estrutura e direção de mercado
-
Confirmação de tendência
-
Mapeamento de possíveis zonas de exaustão do preço
⏰ Lógica operacional:
-
Operações baseadas em topos e fundos formados nas sessões anteriores:
-
Sessão Asiática
-
Sessão Europeia
-
Sessão de Nova York
-
Essas regiões são tratadas como zonas técnicas de suporte e resistência, frequentemente respeitadas pelo mercado.
🧠 Gestão e Controle de Risco
✔️ Não utiliza martingale
✔️ Não utiliza grid
✔️ Não utiliza estratégias de recuperação agressiva
A prioridade da estratégia é preservação de capital e consistência, aceitando períodos de drawdown como parte natural do processo.
📌 Para quem este sinal é indicado
Este sinal é indicado para traders que:
-
Compreendem os riscos do mercado financeiro
-
Buscam acompanhar uma estratégia técnica simples e estruturada
-
Valorizam transparência, histórico público e execução em conta real
-
Desejam usar o sinal como apoio técnico ou referência educacional
ℹ️ Avisos Importantes
Este sinal não constitui recomendação de investimento.
Cada assinante é responsável por:
-
Ajustar o tamanho de lote conforme seu perfil
-
Gerenciar seu próprio risco
-
Aceitar que ganhos e perdas fazem parte do mercado
Antes de assinar, avalie se o nível de risco está adequado às suas expectativas.
