Jinqing Lin

GoldMultiScalper

0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
12 (75.00%)
Negociações com perda:
4 (25.00%)
Melhor negociação:
8.09 USD
Pior negociação:
-8.99 USD
Lucro bruto:
22.50 USD (2 244 pips)
Perda bruta:
-19.78 USD (1 976 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (9.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.86 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
20.24%
Depósito máximo carregado:
9.48%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.27
Negociações longas:
13 (81.25%)
Negociações curtas:
3 (18.75%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
1.88 USD
Perda média:
-4.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.99 USD (1)
Crescimento mensal:
1.30%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.38 USD
Máximo:
10.24 USD (4.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.66% (10.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.66% (22.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 268
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.09 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.86 USD
Máxima perda consecutiva: -5.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Sem comentários
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
