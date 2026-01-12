信号部分
Jinqing Lin

GoldMultiScalper

Jinqing Lin
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
12 (75.00%)
亏损交易:
4 (25.00%)
最好交易:
8.09 USD
最差交易:
-8.99 USD
毛利:
22.50 USD (2 244 pips)
毛利亏损:
-19.78 USD (1 976 pips)
最大连续赢利:
9 (9.86 USD)
最大连续盈利:
9.86 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
20.24%
最大入金加载:
9.48%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.27
长期交易:
13 (81.25%)
短期交易:
3 (18.75%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
1.88 USD
平均损失:
-4.95 USD
最大连续失误:
2 (-5.80 USD)
最大连续亏损:
-8.99 USD (1)
每月增长:
1.30%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
0.38 USD
最大值:
10.24 USD (4.66%)
相对跌幅:
结余:
4.66% (10.24 USD)
净值:
10.66% (22.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s 268
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.09 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.86 USD
最大连续亏损: -5.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

GoldMultiScalper
每月30 USD
1%
0
0
USD
213
USD
1
6%
16
75%
20%
1.13
0.17
USD
11%
1:500
