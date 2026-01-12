- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
12 (75.00%)
損失トレード:
4 (25.00%)
ベストトレード:
8.09 USD
最悪のトレード:
-8.99 USD
総利益:
22.50 USD (2 244 pips)
総損失:
-19.78 USD (1 976 pips)
最大連続の勝ち:
9 (9.86 USD)
最大連続利益:
9.86 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
20.24%
最大入金額:
9.48%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.27
長いトレード:
13 (81.25%)
短いトレード:
3 (18.75%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-4.95 USD
最大連続の負け:
2 (-5.80 USD)
最大連続損失:
-8.99 USD (1)
月間成長:
1.30%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.38 USD
最大の:
10.24 USD (4.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.66% (10.24 USD)
エクイティによる:
10.66% (22.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|268
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.09 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.86 USD
最大連続損失: -5.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
