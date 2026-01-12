シグナルセクション
GoldMultiScalper

Jinqing Lin
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
12 (75.00%)
損失トレード:
4 (25.00%)
ベストトレード:
8.09 USD
最悪のトレード:
-8.99 USD
総利益:
22.50 USD (2 244 pips)
総損失:
-19.78 USD (1 976 pips)
最大連続の勝ち:
9 (9.86 USD)
最大連続利益:
9.86 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
20.24%
最大入金額:
9.48%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.27
長いトレード:
13 (81.25%)
短いトレード:
3 (18.75%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-4.95 USD
最大連続の負け:
2 (-5.80 USD)
最大連続損失:
-8.99 USD (1)
月間成長:
1.30%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.38 USD
最大の:
10.24 USD (4.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.66% (10.24 USD)
エクイティによる:
10.66% (22.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 268
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.09 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.86 USD
最大連続損失: -5.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

dddfdfs dffd dfds
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください