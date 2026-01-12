- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
14 (77.77%)
손실 거래:
4 (22.22%)
최고의 거래:
10.03 USD
최악의 거래:
-8.99 USD
총 수익:
40.14 USD (4 006 pips)
총 손실:
-19.78 USD (1 976 pips)
연속 최대 이익:
9 (9.86 USD)
연속 최대 이익:
17.64 USD (2)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
17.35%
최대 입금량:
9.48%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
13 (72.22%)
숏(주식차입매도):
5 (27.78%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
2.87 USD
평균 손실:
-4.95 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.80 USD)
연속 최대 손실:
-8.99 USD (1)
월별 성장률:
6.26%
Algo 트레이딩:
16%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.38 USD
최대한의:
10.24 USD (4.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.66% (10.24 USD)
자본금별:
10.66% (22.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.03 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.86 USD
연속 최대 손실: -5.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
377
USD
USD
1
16%
18
77%
17%
2.02
1.13
USD
USD
11%
1:500