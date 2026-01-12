SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldMultiScalper
Jinqing Lin

GoldMultiScalper

Jinqing Lin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
DooTechnology-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
8.09 USD
Worst Trade:
-8.99 USD
Profitto lordo:
22.50 USD (2 244 pips)
Perdita lorda:
-19.78 USD (1 976 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (9.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.86 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
20.24%
Massimo carico di deposito:
9.48%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
13 (81.25%)
Short Trade:
3 (18.75%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-4.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.99 USD (1)
Crescita mensile:
1.30%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.38 USD
Massimale:
10.24 USD (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (10.24 USD)
Per equità:
10.66% (22.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 268
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.09 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.86 USD
Massima perdita consecutiva: -5.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

dddfdfs dffd dfds
Non ci sono recensioni
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldMultiScalper
30USD al mese
1%
0
0
USD
213
USD
1
6%
16
75%
20%
1.13
0.17
USD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.