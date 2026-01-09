SinaisSeções
Anil Guclu

Gold Safe Buy Pro

Anil Guclu
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
16.76 USD
Pior negociação:
-13.39 USD
Lucro bruto:
29.04 USD (978 pips)
Perda bruta:
-16.00 USD (508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (27.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.10 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
4.84 USD
Perda média:
-8.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.44 USD (2)
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.78 USD
Máximo:
15.65 USD (7.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 470
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.76 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +27.10 USD
Máxima perda consecutiva: -15.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6837
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 mais ...
Gold Safe Buy Pro delivers consistent profits through fully automated XAUUSD buy signals, engineered for safety and reliability on MT5.


2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
