Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
16.76 USD
Pior negociação:
-13.39 USD
Lucro bruto:
29.04 USD (978 pips)
Perda bruta:
-16.00 USD (508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (27.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.10 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
4.84 USD
Perda média:
-8.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-15.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.44 USD (2)
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.78 USD
Máximo:
15.65 USD (7.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|470
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.76 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +27.10 USD
Máxima perda consecutiva: -15.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6837
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Gold Safe Buy Pro delivers consistent profits through fully automated XAUUSD buy signals, engineered for safety and reliability on MT5.
