- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
16.76 USD
Peor transacción:
-13.39 USD
Beneficio Bruto:
29.04 USD (978 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.00 USD (508 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (27.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.10 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.83
Transacciones Largas:
8 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
4.84 USD
Pérdidas medias:
-8.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-15.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.44 USD (2)
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.78 USD
Máxima:
15.65 USD (7.69%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|470
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.76 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +27.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6837
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
otros 48...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Gold Safe Buy Pro delivers consistent profits through fully automated XAUUSD buy signals, engineered for safety and reliability on MT5.
No hay comentarios