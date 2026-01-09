- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
16.76 USD
최악의 거래:
-13.39 USD
총 수익:
29.04 USD (978 pips)
총 손실:
-16.00 USD (508 pips)
연속 최대 이익:
5 (27.10 USD)
연속 최대 이익:
27.10 USD (5)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
53 분
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
8 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
1.63 USD
평균 이익:
4.84 USD
평균 손실:
-8.00 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.44 USD)
연속 최대 손실:
-15.44 USD (2)
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.78 USD
최대한의:
15.65 USD (7.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|470
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.76 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +27.10 USD
연속 최대 손실: -15.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6837
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Gold Safe Buy Pro delivers consistent profits through fully automated XAUUSD buy signals, engineered for safety and reliability on MT5.
리뷰 없음