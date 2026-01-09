SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Safe Buy Pro
Anil Guclu

Gold Safe Buy Pro

Anil Guclu
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
16.76 USD
Schlechtester Trade:
-13.39 USD
Bruttoprofit:
29.04 USD (978 pips)
Bruttoverlust:
-16.00 USD (508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (27.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.10 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
0.83
Long-Positionen:
8 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-15.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.44 USD (2)
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.78 USD
Maximaler:
15.65 USD (7.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 470
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.76 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6837
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
noch 48 ...
Gold Safe Buy Pro delivers consistent profits through fully automated XAUUSD buy signals, engineered for safety and reliability on MT5.


Keine Bewertungen
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
