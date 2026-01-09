SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Safe Buy Pro
Anil Guclu

Gold Safe Buy Pro

Anil Guclu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
16.76 USD
Worst Trade:
-13.39 USD
Profitto lordo:
29.04 USD (978 pips)
Perdita lorda:
-16.00 USD (508 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (27.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
4.84 USD
Perdita media:
-8.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.44 USD (2)
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.78 USD
Massimale:
15.65 USD (7.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 470
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.76 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.10 USD
Massima perdita consecutiva: -15.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6837
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Safe Buy Pro delivers consistent profits through fully automated XAUUSD buy signals, engineered for safety and reliability on MT5.


Non ci sono recensioni
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati