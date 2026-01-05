SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Golden Trade
Hossein Tajiki

Golden Trade

Hossein Tajiki
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Signal Description

This signal is developed using professional technical analysis, disciplined risk management, and real trading experience in the Forex market.
The primary goal of this strategy is long-term account growth while keeping drawdown under control.

Main characteristics of the signal:

  • Strict and conservative risk management

  • Well-defined risk-to-reward ratios

  • No use of martingale, grid systems, or aggressive hedging

  • Focus on quality trades rather than high frequency

  • Designed for medium-term and risk-aware traders

This signal is ideal for traders who prefer stable and sustainable performance instead of short-term aggressive gains.
All positions are opened and closed based on clear rules, ensuring discipline and consistency in trading decisions.

Risk Notice: Trading Forex carries risk. However, with proper money management and a disciplined approach, risk can be reduced and performance can remain consistent.


Sem comentários
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
