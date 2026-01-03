- Crescimento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
WestFX Alpha is a disciplined trading strategy focused on consistent growth and strict risk control.
It trades Forex and Gold (XAUUSD) using rule-based entries, market structure, and session timing.
✔ Medium risk
✔ Stop-loss on every trade
✔ Designed for long-term sustainability
This strategy prioritizes capital protection first, profit second.
Ideal for investors and copy-traders who value stability, transparency, and professional risk management.
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.