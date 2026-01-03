- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
8 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
9.98 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
39.18 USD (39 183 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
8 (39.18 USD)
연속 최대 이익:
39.18 USD (8)
샤프 비율:
1.96
거래 활동:
0.52%
최대 입금량:
2.27%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
4.90 USD
평균 이익:
4.90 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
3.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.14% (1.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|39K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.98 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +39.18 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
WestFX Alpha is a disciplined trading strategy focused on consistent growth and strict risk control.
It trades Forex and Gold (XAUUSD) using rule-based entries, market structure, and session timing.
✔ Medium risk
✔ Stop-loss on every trade
✔ Designed for long-term sustainability
This strategy prioritizes capital protection first, profit second.
Ideal for investors and copy-traders who value stability, transparency, and professional risk management.
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.
