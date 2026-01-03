- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
Keine Angabe
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
WestFX Alpha is a disciplined trading strategy focused on consistent growth and strict risk control.
It trades Forex and Gold (XAUUSD) using rule-based entries, market structure, and session timing.
✔ Medium risk
✔ Stop-loss on every trade
✔ Designed for long-term sustainability
This strategy prioritizes capital protection first, profit second.
Ideal for investors and copy-traders who value stability, transparency, and professional risk management.
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.