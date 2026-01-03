- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
WestFX Alpha is a disciplined trading strategy focused on consistent growth and strict risk control.
It trades Forex and Gold (XAUUSD) using rule-based entries, market structure, and session timing.
✔ Medium risk
✔ Stop-loss on every trade
✔ Designed for long-term sustainability
This strategy prioritizes capital protection first, profit second.
Ideal for investors and copy-traders who value stability, transparency, and professional risk management.
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.