WestFX Alpha is a disciplined trading strategy focused on consistent growth and strict risk control.
It trades Forex and Gold (XAUUSD) using rule-based entries, market structure, and session timing.
✔ Medium risk
✔ Stop-loss on every trade
✔ Designed for long-term sustainability
This strategy prioritizes capital protection first, profit second.
Ideal for investors and copy-traders who value stability, transparency, and professional risk management.
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.