Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
132.54 USD
Pior negociação:
-619.07 USD
Lucro bruto:
142.53 USD (203 pips)
Perda bruta:
-1 212.61 USD (1 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (132.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.54 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.54
Atividade de negociação:
56.19%
Depósito máximo carregado:
42.71%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
0.12
Valor esperado:
-133.76 USD
Lucro médio:
71.27 USD
Perda média:
-202.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-884.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-884.27 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 070.08 USD
Máximo:
1 187.00 USD (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.57% (1 146.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (902.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|UNIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|IMXUSD
|2
|XAUAUD
|1
|BCHUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|UNIUSD
|118
|NZDUSD
|-47
|IMXUSD
|-897
|XAUAUD
|-203
|BCHUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|UNIUSD
|190
|NZDUSD
|4
|IMXUSD
|-119
|XAUAUD
|-1.2K
|BCHUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +132.54 USD
Pior negociação: -619 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +132.54 USD
Máxima perda consecutiva: -884.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
