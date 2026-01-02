SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Never 3
Huu Tai Hoang

Never 3

Huu Tai Hoang
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -1%
FTMO-Server2
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
132.54 USD
Pior negociação:
-619.07 USD
Lucro bruto:
142.53 USD (203 pips)
Perda bruta:
-1 212.61 USD (1 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (132.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.54 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.54
Atividade de negociação:
56.19%
Depósito máximo carregado:
42.71%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
0.12
Valor esperado:
-133.76 USD
Lucro médio:
71.27 USD
Perda média:
-202.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-884.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-884.27 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 070.08 USD
Máximo:
1 187.00 USD (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.57% (1 146.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (902.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
UNIUSD 2
NZDUSD 2
IMXUSD 2
XAUAUD 1
BCHUSD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
UNIUSD 118
NZDUSD -47
IMXUSD -897
XAUAUD -203
BCHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
UNIUSD 190
NZDUSD 4
IMXUSD -119
XAUAUD -1.2K
BCHUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +132.54 USD
Pior negociação: -619 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +132.54 USD
Máxima perda consecutiva: -884.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Never 3
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
199K
USD
1
0%
8
25%
56%
0.11
-133.76
USD
1%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.