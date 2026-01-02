- 成长
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
132.54 USD
最差交易:
-619.07 USD
毛利:
142.53 USD (203 pips)
毛利亏损:
-1 212.61 USD (1 325 pips)
最大连续赢利:
1 (132.54 USD)
最大连续盈利:
132.54 USD (1)
夏普比率:
-0.54
交易活动:
56.19%
最大入金加载:
42.69%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.90
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.12
预期回报:
-133.76 USD
平均利润:
71.27 USD
平均损失:
-202.10 USD
最大连续失误:
3 (-884.27 USD)
最大连续亏损:
-884.27 USD (3)
每月增长:
-0.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 070.08 USD
最大值:
1 187.00 USD (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.57% (1 146.99 USD)
净值:
0.45% (902.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|UNIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|IMXUSD
|2
|XAUAUD
|1
|BCHUSD
|1
1 2
1 2
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|UNIUSD
|118
|NZDUSD
|-47
|IMXUSD
|-897
|XAUAUD
|-203
|BCHUSD
|0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|UNIUSD
|190
|NZDUSD
|4
|IMXUSD
|-119
|XAUAUD
|-1.2K
|BCHUSD
|9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
