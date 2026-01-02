信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
132.54 USD
最差交易:
-619.07 USD
毛利:
142.53 USD (203 pips)
毛利亏损:
-1 212.61 USD (1 325 pips)
最大连续赢利:
1 (132.54 USD)
最大连续盈利:
132.54 USD (1)
夏普比率:
-0.54
交易活动:
56.19%
最大入金加载:
42.69%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.90
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.12
预期回报:
-133.76 USD
平均利润:
71.27 USD
平均损失:
-202.10 USD
最大连续失误:
3 (-884.27 USD)
最大连续亏损:
-884.27 USD (3)
每月增长:
-0.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 070.08 USD
最大值:
1 187.00 USD (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.57% (1 146.99 USD)
净值:
0.45% (902.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
UNIUSD 2
NZDUSD 2
IMXUSD 2
XAUAUD 1
BCHUSD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
UNIUSD 118
NZDUSD -47
IMXUSD -897
XAUAUD -203
BCHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
UNIUSD 190
NZDUSD 4
IMXUSD -119
XAUAUD -1.2K
BCHUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +132.54 USD
最差交易: -619 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +132.54 USD
最大连续亏损: -884.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
