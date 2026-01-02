- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
4 (36.36%)
손실 거래:
7 (63.64%)
최고의 거래:
2 041.28 USD
최악의 거래:
-765.36 USD
총 수익:
2 247.07 USD (2 387 pips)
총 손실:
-2 006.67 USD (1 466 pips)
연속 최대 이익:
2 (2 104.54 USD)
연속 최대 이익:
2 104.54 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
53.39%
최대 입금량:
42.74%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
7 (63.64%)
숏(주식차입매도):
4 (36.36%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
21.85 USD
평균 이익:
561.77 USD
평균 손실:
-286.67 USD
연속 최대 손실:
3 (-884.27 USD)
연속 최대 손실:
-884.27 USD (3)
월별 성장률:
0.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 070.08 USD
최대한의:
1 187.00 USD (0.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.57% (1 146.99 USD)
자본금별:
0.45% (902.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|UNIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|IMXUSD
|2
|BCHUSD
|2
|NZDJPY
|2
|XAUAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|UNIUSD
|118
|NZDUSD
|-47
|IMXUSD
|-897
|BCHUSD
|2K
|NZDJPY
|-743
|XAUAUD
|-203
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|UNIUSD
|190
|NZDUSD
|4
|IMXUSD
|-119
|BCHUSD
|2.2K
|NZDJPY
|-126
|XAUAUD
|-1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
