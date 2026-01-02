SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Never 3
Huu Tai Hoang

Never 3

Huu Tai Hoang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -1%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
132.54 USD
Worst Trade:
-619.07 USD
Profitto lordo:
142.53 USD (203 pips)
Perdita lorda:
-1 212.61 USD (1 325 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (132.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.54
Attività di trading:
56.19%
Massimo carico di deposito:
42.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-133.76 USD
Profitto medio:
71.27 USD
Perdita media:
-202.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-884.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-884.27 USD (3)
Crescita mensile:
-0.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 070.08 USD
Massimale:
1 187.00 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (1 146.99 USD)
Per equità:
0.45% (902.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UNIUSD 2
NZDUSD 2
IMXUSD 2
XAUAUD 1
BCHUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UNIUSD 118
NZDUSD -47
IMXUSD -897
XAUAUD -203
BCHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UNIUSD 190
NZDUSD 4
IMXUSD -119
XAUAUD -1.2K
BCHUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.54 USD
Worst Trade: -619 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +132.54 USD
Massima perdita consecutiva: -884.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.