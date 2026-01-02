シグナルセクション
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
2 (25.00%)
損失トレード:
6 (75.00%)
ベストトレード:
132.54 USD
最悪のトレード:
-619.07 USD
総利益:
142.53 USD (203 pips)
総損失:
-1 212.61 USD (1 325 pips)
最大連続の勝ち:
1 (132.54 USD)
最大連続利益:
132.54 USD (1)
シャープレシオ:
-0.54
取引アクティビティ:
57.49%
最大入金額:
42.74%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.12
期待されたペイオフ:
-133.76 USD
平均利益:
71.27 USD
平均損失:
-202.10 USD
最大連続の負け:
3 (-884.27 USD)
最大連続損失:
-884.27 USD (3)
月間成長:
-0.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 070.08 USD
最大の:
1 187.00 USD (0.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.57% (1 146.99 USD)
エクイティによる:
0.45% (902.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
UNIUSD 2
NZDUSD 2
IMXUSD 2
XAUAUD 1
BCHUSD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
UNIUSD 118
NZDUSD -47
IMXUSD -897
XAUAUD -203
BCHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
UNIUSD 190
NZDUSD 4
IMXUSD -119
XAUAUD -1.2K
BCHUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +132.54 USD
最悪のトレード: -619 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +132.54 USD
最大連続損失: -884.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
