- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
11.40 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
32.36 USD (2 262 pips)
Perda bruta:
-0.63 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (32.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.36 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
60.76%
Depósito máximo carregado:
1.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
90.66
Negociações longas:
1 (12.50%)
Negociações curtas:
7 (87.50%)
Fator de lucro:
51.37
Valor esperado:
4.05 USD
Lucro médio:
4.05 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
3.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
0.35 USD (0.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.80% (18.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|0
|GBPNZD
|11
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|183
|AUDCAD
|526
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|993
|GBPAUD
|523
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.40 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +32.36 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1102
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 6623
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|1.56 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|2.00 × 27
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.14 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 46
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|3.24 × 183
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
8
100%
61%
51.36
4.05
USD
USD
2%
1:500