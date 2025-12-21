- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.40 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
32.36 USD (2 262 pips)
総損失:
-0.63 USD
最大連続の勝ち:
8 (32.36 USD)
最大連続利益:
32.36 USD (8)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
60.76%
最大入金額:
1.89%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
90.66
長いトレード:
1 (12.50%)
短いトレード:
7 (87.50%)
プロフィットファクター:
51.37
期待されたペイオフ:
4.05 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
3.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
0.35 USD (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.14 USD)
エクイティによる:
1.80% (18.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|0
|GBPNZD
|11
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|183
|AUDCAD
|526
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|993
|GBPAUD
|523
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.40 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +32.36 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1102
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 6623
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|1.56 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|2.00 × 27
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.14 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 46
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|3.24 × 183
53 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
8
100%
61%
51.36
4.05
USD
USD
2%
1:500