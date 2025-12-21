- 成长
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
11.40 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
32.36 USD (2 262 pips)
毛利亏损:
-0.63 USD
最大连续赢利:
8 (32.36 USD)
最大连续盈利:
32.36 USD (8)
夏普比率:
0.93
交易活动:
60.76%
最大入金加载:
1.89%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
90.66
长期交易:
1 (12.50%)
短期交易:
7 (87.50%)
利润因子:
51.37
预期回报:
4.05 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
0.35 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.14 USD)
净值:
1.80% (18.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|0
|GBPNZD
|11
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|183
|AUDCAD
|526
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|993
|GBPAUD
|523
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.40 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +32.36 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1102
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 6623
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|1.56 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|2.00 × 27
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.14 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 46
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|3.24 × 183
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
8
100%
61%
51.36
4.05
USD
USD
2%
1:500