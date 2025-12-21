- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
11.40 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
32.36 USD (2 262 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.63 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (32.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.36 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.93
Actividad comercial:
60.76%
Carga máxima del depósito:
1.89%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
90.66
Transacciones Largas:
1 (12.50%)
Transacciones Cortas:
7 (87.50%)
Factor de Beneficio:
51.37
Beneficio Esperado:
4.05 USD
Beneficio medio:
4.05 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
3.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.14 USD
Máxima:
0.35 USD (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.14 USD)
De fondos:
1.80% (18.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|0
|GBPNZD
|11
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|183
|AUDCAD
|526
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|993
|GBPAUD
|523
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.40 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +32.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1102
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 6623
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|1.56 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|2.00 × 27
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.14 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 46
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|3.24 × 183
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
8
100%
61%
51.36
4.05
USD
USD
2%
1:500