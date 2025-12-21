- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
8 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
11.40 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
32.36 USD (2 262 pips)
총 손실:
-0.63 USD
연속 최대 이익:
8 (32.36 USD)
연속 최대 이익:
32.36 USD (8)
샤프 비율:
0.93
거래 활동:
63.72%
최대 입금량:
1.89%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
90.66
롱(주식매수):
1 (12.50%)
숏(주식차입매도):
7 (87.50%)
수익 요인:
51.37
기대수익:
4.05 USD
평균 이익:
4.05 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
3.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
0.35 USD (0.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.14 USD)
자본금별:
1.80% (18.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|0
|GBPNZD
|11
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD
|183
|AUDCAD
|526
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|993
|GBPAUD
|523
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.40 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +32.36 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1102
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 6623
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|1.56 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|2.00 × 27
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.14 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 46
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.24 × 183
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
8
100%
64%
51.36
4.05
USD
USD
2%
1:500