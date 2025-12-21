리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 VantageInternational-Live 13 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 FxGrow-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.16 × 38 ICMarketsEU-MT5-2 0.26 × 82 ICMarketsSC-MT5 0.63 × 1102 CapitalPointTrading-MT5-4 0.92 × 12 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 1.08 × 6623 Exness-MT5Real7 1.40 × 15 VantageInternational-Live 3 1.56 × 25 TradeMaxGlobal-Live 1.67 × 6 BlueberryMarkets-Live 2.00 × 27 itexsys-Platform 2.04 × 25 BlackBullMarkets-Live 2.14 × 36 Exness-MT5Real8 2.28 × 46 Forex.com-Live 536 2.53 × 32 FPMarkets-Live 2.75 × 83 ICMarkets-MT5-4 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.00 × 3 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 OctaFX-Real2 3.24 × 183 54 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오