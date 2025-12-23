SinaisSeções
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VI

Markus Peter Hohmann
0 comentários
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -56%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 106
Negociações com lucro:
1 683 (79.91%)
Negociações com perda:
423 (20.09%)
Melhor negociação:
1 458.89 USD
Pior negociação:
-5 879.94 USD
Lucro bruto:
26 588.10 USD (542 392 pips)
Perda bruta:
-30 473.60 USD (381 862 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (1 339.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 459.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
61.95%
Depósito máximo carregado:
30.28%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
1 174 (55.75%)
Negociações curtas:
932 (44.25%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-1.84 USD
Lucro médio:
15.80 USD
Perda média:
-72.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-207.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 879.94 USD (1)
Crescimento mensal:
-12.03%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 622.61 USD
Máximo:
9 644.67 USD (239.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.76% (9 644.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.26% (6 671.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 446
AUDUSD 412
USDCHF 315
EURUSD 237
XAUUSD 155
USDJPY 127
NZDUSD 59
AUDCAD 50
USDCAD 39
DE40 34
US30 28
US500 27
USTEC 23
XTIUSD 22
EURAUD 19
EURCAD 19
GBPAUD 16
AUDCHF 14
GBPCAD 14
EURGBP 13
CHFJPY 7
EURCHF 7
XAGUSD 6
GBPCHF 5
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURJPY 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1K
AUDUSD -154
USDCHF 250
EURUSD -1.9K
XAUUSD -582
USDJPY 97
NZDUSD -25
AUDCAD 648
USDCAD 54
DE40 109
US30 32
US500 15
USTEC 137
XTIUSD -1.8K
EURAUD 38
EURCAD -30
GBPAUD 375
AUDCHF 152
GBPCAD 249
EURGBP -281
CHFJPY 26
EURCHF 35
XAGUSD -10
GBPCHF -23
GBPNZD -88
USDSGD -218
NZDCAD 5
EURJPY 43
ETHUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 15K
AUDUSD -2.6K
USDCHF 13K
EURUSD 183
XAUUSD 11K
USDJPY 1.8K
NZDUSD -2.4K
AUDCAD 2.9K
USDCAD 1.3K
DE40 61K
US30 -28K
US500 7K
USTEC 79K
XTIUSD -1.9K
EURAUD 2K
EURCAD -277
GBPAUD 3.1K
AUDCHF 87
GBPCAD 2.5K
EURGBP -747
CHFJPY 205
EURCHF 183
XAGUSD -154
GBPCHF 4
GBPNZD -1.8K
USDSGD -966
NZDCAD 106
EURJPY 854
ETHUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 458.89 USD
Pior negociação: -5 880 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 339.11 USD
Máxima perda consecutiva: -207.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.22 × 18
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.70 × 261
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 16342
ICMarketsSC-MT5
2.14 × 373
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 mais ...
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH
Sem comentários
2026.01.13 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 13:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 09:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
