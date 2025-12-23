- Croissance
Trades:
2 102
Bénéfice trades:
1 680 (79.92%)
Perte trades:
422 (20.08%)
Meilleure transaction:
1 458.89 USD
Pire transaction:
-5 879.94 USD
Bénéfice brut:
26 421.40 USD (542 080 pips)
Perte brute:
-30 416.70 USD (381 293 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (1 339.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 459.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
61.95%
Charge de dépôt maximale:
30.28%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
1 171 (55.71%)
Courts trades:
931 (44.29%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-1.90 USD
Bénéfice moyen:
15.73 USD
Perte moyenne:
-72.08 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-207.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 879.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
-11.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 622.61 USD
Maximal:
9 644.67 USD (239.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.76% (9 644.67 USD)
Par fonds propres:
55.26% (6 671.64 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|446
|AUDUSD
|412
|USDCHF
|315
|EURUSD
|237
|XAUUSD
|152
|USDJPY
|126
|NZDUSD
|59
|AUDCAD
|50
|USDCAD
|39
|DE40
|34
|US30
|28
|US500
|27
|USTEC
|23
|XTIUSD
|22
|EURAUD
|19
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|16
|AUDCHF
|14
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|7
|EURCHF
|7
|XAGUSD
|6
|GBPCHF
|5
|GBPNZD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|3
|EURJPY
|1
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-1K
|AUDUSD
|-154
|USDCHF
|250
|EURUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|-632
|USDJPY
|37
|NZDUSD
|-25
|AUDCAD
|648
|USDCAD
|54
|DE40
|109
|US30
|32
|US500
|15
|USTEC
|137
|XTIUSD
|-1.8K
|EURAUD
|38
|EURCAD
|-30
|GBPAUD
|375
|AUDCHF
|152
|GBPCAD
|249
|EURGBP
|-281
|CHFJPY
|26
|EURCHF
|35
|XAGUSD
|-10
|GBPCHF
|-23
|GBPNZD
|-88
|USDSGD
|-218
|NZDCAD
|5
|EURJPY
|43
|ETHUSD
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|15K
|AUDUSD
|-2.6K
|USDCHF
|13K
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|1.7K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDCAD
|2.9K
|USDCAD
|1.3K
|DE40
|61K
|US30
|-28K
|US500
|7K
|USTEC
|79K
|XTIUSD
|-1.9K
|EURAUD
|2K
|EURCAD
|-277
|GBPAUD
|3.1K
|AUDCHF
|87
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|-747
|CHFJPY
|205
|EURCHF
|183
|XAGUSD
|-154
|GBPCHF
|4
|GBPNZD
|-1.8K
|USDSGD
|-966
|NZDCAD
|106
|EURJPY
|854
|ETHUSD
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 458.89 USD
Pire transaction: -5 880 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 339.11 USD
Perte consécutive maximale: -207.84 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.22 × 18
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.70 × 261
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.13 × 16337
|
ICMarketsSC-MT5
|2.15 × 372
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 180
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!
Happy Trading
MPH
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-57%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
28
56%
2 102
79%
62%
0.86
-1.90
USD
USD
100%
1:500