Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VI

Markus Peter Hohmann
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 102
Bénéfice trades:
1 680 (79.92%)
Perte trades:
422 (20.08%)
Meilleure transaction:
1 458.89 USD
Pire transaction:
-5 879.94 USD
Bénéfice brut:
26 421.40 USD (542 080 pips)
Perte brute:
-30 416.70 USD (381 293 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (1 339.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 459.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
61.95%
Charge de dépôt maximale:
30.28%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
1 171 (55.71%)
Courts trades:
931 (44.29%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-1.90 USD
Bénéfice moyen:
15.73 USD
Perte moyenne:
-72.08 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-207.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 879.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
-11.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 622.61 USD
Maximal:
9 644.67 USD (239.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.76% (9 644.67 USD)
Par fonds propres:
55.26% (6 671.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 446
AUDUSD 412
USDCHF 315
EURUSD 237
XAUUSD 152
USDJPY 126
NZDUSD 59
AUDCAD 50
USDCAD 39
DE40 34
US30 28
US500 27
USTEC 23
XTIUSD 22
EURAUD 19
EURCAD 19
GBPAUD 16
AUDCHF 14
GBPCAD 14
EURGBP 13
CHFJPY 7
EURCHF 7
XAGUSD 6
GBPCHF 5
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURJPY 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1K
AUDUSD -154
USDCHF 250
EURUSD -1.9K
XAUUSD -632
USDJPY 37
NZDUSD -25
AUDCAD 648
USDCAD 54
DE40 109
US30 32
US500 15
USTEC 137
XTIUSD -1.8K
EURAUD 38
EURCAD -30
GBPAUD 375
AUDCHF 152
GBPCAD 249
EURGBP -281
CHFJPY 26
EURCHF 35
XAGUSD -10
GBPCHF -23
GBPNZD -88
USDSGD -218
NZDCAD 5
EURJPY 43
ETHUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 15K
AUDUSD -2.6K
USDCHF 13K
EURUSD 183
XAUUSD 12K
USDJPY 1.7K
NZDUSD -2.4K
AUDCAD 2.9K
USDCAD 1.3K
DE40 61K
US30 -28K
US500 7K
USTEC 79K
XTIUSD -1.9K
EURAUD 2K
EURCAD -277
GBPAUD 3.1K
AUDCHF 87
GBPCAD 2.5K
EURGBP -747
CHFJPY 205
EURCHF 183
XAGUSD -154
GBPCHF 4
GBPNZD -1.8K
USDSGD -966
NZDCAD 106
EURJPY 854
ETHUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 458.89 USD
Pire transaction: -5 880 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 339.11 USD
Perte consécutive maximale: -207.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.22 × 18
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.70 × 261
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5-2
2.13 × 16337
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 372
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 plus...
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH
Aucun avis
2026.01.13 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 13:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 09:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
