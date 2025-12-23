信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MPH MT5 USD VI
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VI

Markus Peter Hohmann
0条评论
28
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -56%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
2 106
盈利交易:
1 683 (79.91%)
亏损交易:
423 (20.09%)
最好交易:
1 458.89 USD
最差交易:
-5 879.94 USD
毛利:
26 588.10 USD (542 392 pips)
毛利亏损:
-30 473.60 USD (381 862 pips)
最大连续赢利:
65 (1 339.11 USD)
最大连续盈利:
3 459.90 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
61.95%
最大入金加载:
30.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
1 174 (55.75%)
短期交易:
932 (44.25%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-1.84 USD
平均利润:
15.80 USD
平均损失:
-72.04 USD
最大连续失误:
34 (-207.84 USD)
最大连续亏损:
-5 879.94 USD (1)
每月增长:
-12.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
6 622.61 USD
最大值:
9 644.67 USD (239.79%)
相对跌幅:
结余:
99.76% (9 644.67 USD)
净值:
55.26% (6 671.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 446
AUDUSD 412
USDCHF 315
EURUSD 237
XAUUSD 155
USDJPY 127
NZDUSD 59
AUDCAD 50
USDCAD 39
DE40 34
US30 28
US500 27
USTEC 23
XTIUSD 22
EURAUD 19
EURCAD 19
GBPAUD 16
AUDCHF 14
GBPCAD 14
EURGBP 13
CHFJPY 7
EURCHF 7
XAGUSD 6
GBPCHF 5
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURJPY 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -1K
AUDUSD -154
USDCHF 250
EURUSD -1.9K
XAUUSD -582
USDJPY 97
NZDUSD -25
AUDCAD 648
USDCAD 54
DE40 109
US30 32
US500 15
USTEC 137
XTIUSD -1.8K
EURAUD 38
EURCAD -30
GBPAUD 375
AUDCHF 152
GBPCAD 249
EURGBP -281
CHFJPY 26
EURCHF 35
XAGUSD -10
GBPCHF -23
GBPNZD -88
USDSGD -218
NZDCAD 5
EURJPY 43
ETHUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 15K
AUDUSD -2.6K
USDCHF 13K
EURUSD 183
XAUUSD 11K
USDJPY 1.8K
NZDUSD -2.4K
AUDCAD 2.9K
USDCAD 1.3K
DE40 61K
US30 -28K
US500 7K
USTEC 79K
XTIUSD -1.9K
EURAUD 2K
EURCAD -277
GBPAUD 3.1K
AUDCHF 87
GBPCAD 2.5K
EURGBP -747
CHFJPY 205
EURCHF 183
XAGUSD -154
GBPCHF 4
GBPNZD -1.8K
USDSGD -966
NZDCAD 106
EURJPY 854
ETHUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 458.89 USD
最差交易: -5 880 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 339.11 USD
最大连续亏损: -207.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.22 × 18
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.70 × 261
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 16342
ICMarketsSC-MT5
2.14 × 373
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 更多...
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH
没有评论
2026.01.13 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 13:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 09:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MPH MT5 USD VI
每月30 USD
-56%
0
0
USD
5.2K
USD
28
56%
2 106
79%
62%
0.87
-1.84
USD
100%
1:500
