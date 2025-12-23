- 成长
交易:
2 106
盈利交易:
1 683 (79.91%)
亏损交易:
423 (20.09%)
最好交易:
1 458.89 USD
最差交易:
-5 879.94 USD
毛利:
26 588.10 USD (542 392 pips)
毛利亏损:
-30 473.60 USD (381 862 pips)
最大连续赢利:
65 (1 339.11 USD)
最大连续盈利:
3 459.90 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
61.95%
最大入金加载:
30.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
1 174 (55.75%)
短期交易:
932 (44.25%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-1.84 USD
平均利润:
15.80 USD
平均损失:
-72.04 USD
最大连续失误:
34 (-207.84 USD)
最大连续亏损:
-5 879.94 USD (1)
每月增长:
-12.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
6 622.61 USD
最大值:
9 644.67 USD (239.79%)
相对跌幅:
结余:
99.76% (9 644.67 USD)
净值:
55.26% (6 671.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|446
|AUDUSD
|412
|USDCHF
|315
|EURUSD
|237
|XAUUSD
|155
|USDJPY
|127
|NZDUSD
|59
|AUDCAD
|50
|USDCAD
|39
|DE40
|34
|US30
|28
|US500
|27
|USTEC
|23
|XTIUSD
|22
|EURAUD
|19
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|16
|AUDCHF
|14
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|7
|EURCHF
|7
|XAGUSD
|6
|GBPCHF
|5
|GBPNZD
|4
|USDSGD
|3
|NZDCAD
|3
|EURJPY
|1
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1K
|AUDUSD
|-154
|USDCHF
|250
|EURUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|-582
|USDJPY
|97
|NZDUSD
|-25
|AUDCAD
|648
|USDCAD
|54
|DE40
|109
|US30
|32
|US500
|15
|USTEC
|137
|XTIUSD
|-1.8K
|EURAUD
|38
|EURCAD
|-30
|GBPAUD
|375
|AUDCHF
|152
|GBPCAD
|249
|EURGBP
|-281
|CHFJPY
|26
|EURCHF
|35
|XAGUSD
|-10
|GBPCHF
|-23
|GBPNZD
|-88
|USDSGD
|-218
|NZDCAD
|5
|EURJPY
|43
|ETHUSD
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|15K
|AUDUSD
|-2.6K
|USDCHF
|13K
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|-2.4K
|AUDCAD
|2.9K
|USDCAD
|1.3K
|DE40
|61K
|US30
|-28K
|US500
|7K
|USTEC
|79K
|XTIUSD
|-1.9K
|EURAUD
|2K
|EURCAD
|-277
|GBPAUD
|3.1K
|AUDCHF
|87
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|-747
|CHFJPY
|205
|EURCHF
|183
|XAGUSD
|-154
|GBPCHF
|4
|GBPNZD
|-1.8K
|USDSGD
|-966
|NZDCAD
|106
|EURJPY
|854
|ETHUSD
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.22 × 18
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.70 × 261
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.14 × 16342
|
ICMarketsSC-MT5
|2.14 × 373
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 180
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!
Happy Trading
MPH
