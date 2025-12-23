SegnaliSezioni
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VI

Markus Peter Hohmann
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 102
Profit Trade:
1 680 (79.92%)
Loss Trade:
422 (20.08%)
Best Trade:
1 458.89 USD
Worst Trade:
-5 879.94 USD
Profitto lordo:
26 421.40 USD (542 080 pips)
Perdita lorda:
-30 416.70 USD (381 293 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (1 339.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 459.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
61.95%
Massimo carico di deposito:
30.28%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
1 171 (55.71%)
Short Trade:
931 (44.29%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-1.90 USD
Profitto medio:
15.73 USD
Perdita media:
-72.08 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-207.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 879.94 USD (1)
Crescita mensile:
-11.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 622.61 USD
Massimale:
9 644.67 USD (239.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.76% (9 644.67 USD)
Per equità:
55.26% (6 671.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 446
AUDUSD 412
USDCHF 315
EURUSD 237
XAUUSD 152
USDJPY 126
NZDUSD 59
AUDCAD 50
USDCAD 39
DE40 34
US30 28
US500 27
USTEC 23
XTIUSD 22
EURAUD 19
EURCAD 19
GBPAUD 16
AUDCHF 14
GBPCAD 14
EURGBP 13
CHFJPY 7
EURCHF 7
XAGUSD 6
GBPCHF 5
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURJPY 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1K
AUDUSD -154
USDCHF 250
EURUSD -1.9K
XAUUSD -632
USDJPY 37
NZDUSD -25
AUDCAD 648
USDCAD 54
DE40 109
US30 32
US500 15
USTEC 137
XTIUSD -1.8K
EURAUD 38
EURCAD -30
GBPAUD 375
AUDCHF 152
GBPCAD 249
EURGBP -281
CHFJPY 26
EURCHF 35
XAGUSD -10
GBPCHF -23
GBPNZD -88
USDSGD -218
NZDCAD 5
EURJPY 43
ETHUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 15K
AUDUSD -2.6K
USDCHF 13K
EURUSD 183
XAUUSD 12K
USDJPY 1.7K
NZDUSD -2.4K
AUDCAD 2.9K
USDCAD 1.3K
DE40 61K
US30 -28K
US500 7K
USTEC 79K
XTIUSD -1.9K
EURAUD 2K
EURCAD -277
GBPAUD 3.1K
AUDCHF 87
GBPCAD 2.5K
EURGBP -747
CHFJPY 205
EURCHF 183
XAGUSD -154
GBPCHF 4
GBPNZD -1.8K
USDSGD -966
NZDCAD 106
EURJPY 854
ETHUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 458.89 USD
Worst Trade: -5 880 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 339.11 USD
Massima perdita consecutiva: -207.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.22 × 18
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.70 × 261
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5-2
2.13 × 16337
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 372
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
85 più
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH
Non ci sono recensioni
2026.01.13 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 13:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 09:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
