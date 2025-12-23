리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 Exness-MT5Real10 0.37 × 19 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 STARTRADERINTL-Live 0.50 × 12 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 OxSecurities-Live 1.00 × 4 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 itexsys-Platform 1.16 × 19 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ICMarketsEU-MT5-4 1.70 × 261 Exness-MT5Real8 1.80 × 49 GOMarketsIntl-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ICMarketsSC-MT5-2 2.12 × 16548 ICMarketsSC-MT5 2.14 × 375 VantageInternational-Live 4 2.21 × 180 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 Forex.com-Live 536 2.33 × 178 85 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오