Markus Peter Hohmann

MPH MT5 USD VI

Markus Peter Hohmann
0 리뷰
28
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 117
이익 거래:
1 693 (79.97%)
손실 거래:
424 (20.03%)
최고의 거래:
1 458.89 USD
최악의 거래:
-5 879.94 USD
총 수익:
27 214.34 USD (543 891 pips)
총 손실:
-30 473.86 USD (381 863 pips)
연속 최대 이익:
65 (1 339.11 USD)
연속 최대 이익:
3 459.90 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
63.03%
최대 입금량:
30.28%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
1 180 (55.74%)
숏(주식차입매도):
937 (44.26%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.54 USD
평균 이익:
16.07 USD
평균 손실:
-71.87 USD
연속 최대 손실:
34 (-207.84 USD)
연속 최대 손실:
-5 879.94 USD (1)
월별 성장률:
-9.61%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 622.61 USD
최대한의:
9 644.67 USD (239.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.76% (9 644.67 USD)
자본금별:
55.26% (6 671.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 446
AUDUSD 412
USDCHF 315
EURUSD 237
XAUUSD 161
USDJPY 128
NZDUSD 59
AUDCAD 51
USDCAD 39
DE40 34
US30 28
US500 27
USTEC 23
XTIUSD 22
EURAUD 19
EURCAD 19
GBPAUD 17
AUDCHF 14
GBPCAD 14
EURGBP 13
CHFJPY 7
EURCHF 7
XAGUSD 6
GBPCHF 5
GBPNZD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
AUDJPY 2
EURJPY 1
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -1K
AUDUSD -154
USDCHF 250
EURUSD -1.9K
XAUUSD -93
USDJPY 108
NZDUSD -25
AUDCAD 666
USDCAD 54
DE40 109
US30 32
US500 15
USTEC 137
XTIUSD -1.8K
EURAUD 38
EURCAD -30
GBPAUD 411
AUDCHF 152
GBPCAD 249
EURGBP -281
CHFJPY 26
EURCHF 35
XAGUSD -10
GBPCHF -23
GBPNZD -88
USDSGD -218
NZDCAD 5
AUDJPY 72
EURJPY 43
ETHUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 15K
AUDUSD -2.6K
USDCHF 13K
EURUSD 183
XAUUSD 12K
USDJPY 1.9K
NZDUSD -2.4K
AUDCAD 3K
USDCAD 1.3K
DE40 61K
US30 -28K
US500 7K
USTEC 79K
XTIUSD -1.9K
EURAUD 2K
EURCAD -277
GBPAUD 3.3K
AUDCHF 87
GBPCAD 2.5K
EURGBP -747
CHFJPY 205
EURCHF 183
XAGUSD -154
GBPCHF 4
GBPNZD -1.8K
USDSGD -966
NZDCAD 106
AUDJPY 443
EURJPY 854
ETHUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 458.89 USD
최악의 거래: -5 880 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 339.11 USD
연속 최대 손실: -207.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.37 × 19
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.16 × 19
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.70 × 261
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5-2
2.12 × 16548
ICMarketsSC-MT5
2.14 × 375
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.33 × 178
85 더...
The MPH MT5 USD VI signal is here for competition and testing purposes only. Please do not copy it!

Happy Trading

MPH
리뷰 없음
2026.01.13 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 13:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 09:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 14:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MPH MT5 USD VI
월별 30 USD
-50%
0
0
USD
5.8K
USD
28
56%
2 117
79%
63%
0.89
-1.54
USD
100%
1:500
