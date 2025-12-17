- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
25.89 USD
Pior negociação:
-10.44 USD
Lucro bruto:
51.59 USD (2 033 pips)
Perda bruta:
-35.01 USD (1 084 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (24.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.89 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
41.04%
Depósito máximo carregado:
29.15%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
1.84 USD
Lucro médio:
12.90 USD
Perda média:
-7.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.07 USD (3)
Crescimento mensal:
15.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.62 USD
Máximo:
23.42 USD (20.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.04% (23.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.12% (5.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|949
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.89 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +24.85 USD
Máxima perda consecutiva: -19.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 77
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
Haven JPY Miner
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
3
100%
9
44%
41%
1.47
1.84
USD
USD
17%
1:500