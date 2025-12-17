- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
25.89 USD
最悪のトレード:
-10.44 USD
総利益:
51.59 USD (2 033 pips)
総損失:
-35.01 USD (1 084 pips)
最大連続の勝ち:
2 (24.85 USD)
最大連続利益:
25.89 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
41.04%
最大入金額:
29.15%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.71
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
1.84 USD
平均利益:
12.90 USD
平均損失:
-7.00 USD
最大連続の負け:
3 (-19.07 USD)
最大連続損失:
-19.07 USD (3)
月間成長:
15.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.62 USD
最大の:
23.42 USD (20.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.04% (23.09 USD)
エクイティによる:
4.12% (5.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|949
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.89 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +24.85 USD
最大連続損失: -19.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 77
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
