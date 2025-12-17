- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
25.89 USD
最差交易:
-10.44 USD
毛利:
51.59 USD (2 033 pips)
毛利亏损:
-35.01 USD (1 084 pips)
最大连续赢利:
2 (24.85 USD)
最大连续盈利:
25.89 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
41.04%
最大入金加载:
29.15%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.71
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
1.47
预期回报:
1.84 USD
平均利润:
12.90 USD
平均损失:
-7.00 USD
最大连续失误:
3 (-19.07 USD)
最大连续亏损:
-19.07 USD (3)
每月增长:
15.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.62 USD
最大值:
23.42 USD (20.52%)
相对跌幅:
结余:
17.04% (23.09 USD)
净值:
4.12% (5.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|949
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.89 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +24.85 USD
最大连续亏损: -19.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 77
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
Haven JPY Miner
没有评论
