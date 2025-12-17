- 자본
트레이드:
11
이익 거래:
4 (36.36%)
손실 거래:
7 (63.64%)
최고의 거래:
25.89 USD
최악의 거래:
-10.44 USD
총 수익:
51.59 USD (2 033 pips)
총 손실:
-48.16 USD (1 480 pips)
연속 최대 이익:
2 (24.85 USD)
연속 최대 이익:
25.89 USD (1)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
36.82%
최대 입금량:
29.15%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.15
롱(주식매수):
6 (54.55%)
숏(주식차입매도):
5 (45.45%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
12.90 USD
평균 손실:
-6.88 USD
연속 최대 손실:
3 (-19.07 USD)
연속 최대 손실:
-19.07 USD (3)
월별 성장률:
4.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.62 USD
최대한의:
23.42 USD (20.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.04% (23.09 USD)
자본금별:
4.19% (5.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|553
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
최고의 거래: +25.89 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +24.85 USD
연속 최대 손실: -19.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 77
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
