- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
29 (85.29%)
Negociações com perda:
5 (14.71%)
Melhor negociação:
10.02 USD
Pior negociação:
-1.46 USD
Lucro bruto:
45.03 USD (1 326 pips)
Perda bruta:
-3.40 USD (225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (13.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.56 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
34.61%
Depósito máximo carregado:
14.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
12.89
Negociações longas:
16 (47.06%)
Negociações curtas:
18 (52.94%)
Fator de lucro:
13.24
Valor esperado:
1.22 USD
Lucro médio:
1.55 USD
Perda média:
-0.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.23 USD (3)
Crescimento mensal:
4.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.23 USD (0.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.36% (3.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.17% (54.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.02 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.99 USD
Máxima perda consecutiva: -3.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
212 mais ...
Sem comentários
