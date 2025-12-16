- 成长
交易:
29
盈利交易:
24 (82.75%)
亏损交易:
5 (17.24%)
最好交易:
10.02 USD
最差交易:
-1.46 USD
毛利:
31.87 USD (807 pips)
毛利亏损:
-3.40 USD (225 pips)
最大连续赢利:
11 (13.99 USD)
最大连续盈利:
17.56 USD (9)
夏普比率:
0.38
交易活动:
34.71%
最大入金加载:
14.74%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
6 小时
采收率:
8.81
长期交易:
15 (51.72%)
短期交易:
14 (48.28%)
利润因子:
9.37
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-0.68 USD
最大连续失误:
3 (-3.23 USD)
最大连续亏损:
-3.23 USD (3)
每月增长:
3.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.23 USD (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (3.23 USD)
净值:
6.17% (54.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|582
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.02 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.99 USD
最大连续亏损: -3.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
3%
0
0
USD
USD
919
USD
USD
2
100%
29
82%
35%
9.37
0.98
USD
USD
6%
1:200