- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
29 (85.29%)
損失トレード:
5 (14.71%)
ベストトレード:
10.02 USD
最悪のトレード:
-1.46 USD
総利益:
45.03 USD (1 326 pips)
総損失:
-3.40 USD (225 pips)
最大連続の勝ち:
11 (13.99 USD)
最大連続利益:
17.56 USD (9)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
34.61%
最大入金額:
14.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
12.89
長いトレード:
16 (47.06%)
短いトレード:
18 (52.94%)
プロフィットファクター:
13.24
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
1.55 USD
平均損失:
-0.68 USD
最大連続の負け:
3 (-3.23 USD)
最大連続損失:
-3.23 USD (3)
月間成長:
4.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.23 USD (0.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.36% (3.23 USD)
エクイティによる:
6.17% (54.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.02 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.99 USD
最大連続損失: -3.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
5%
0
0
USD
USD
932
USD
USD
2
100%
34
85%
35%
13.24
1.22
USD
USD
6%
1:200