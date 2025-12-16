SegnaliSezioni
Camila Schvartz Milverstet

Audacious 3

Camila Schvartz Milverstet
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
10.02 USD
Worst Trade:
-1.46 USD
Profitto lordo:
17.61 USD (352 pips)
Perdita lorda:
-3.23 USD (221 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (17.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.56 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
67.04%
Massimo carico di deposito:
14.74%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.45
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
5.45
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-1.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.23 USD (3)
Crescita mensile:
1.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.23 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (3.23 USD)
Per equità:
6.17% (54.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 131
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.02 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.56 USD
Massima perdita consecutiva: -3.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
Share of trading days is too low
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 14:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 14:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.