Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
29 (85.29%)
Transacciones Irrentables:
5 (14.71%)
Mejor transacción:
10.02 USD
Peor transacción:
-1.46 USD
Beneficio Bruto:
45.03 USD (1 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.40 USD (225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (13.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.56 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
34.61%
Carga máxima del depósito:
14.74%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
12.89
Transacciones Largas:
16 (47.06%)
Transacciones Cortas:
18 (52.94%)
Factor de Beneficio:
13.24
Beneficio Esperado:
1.22 USD
Beneficio medio:
1.55 USD
Pérdidas medias:
-0.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.23 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.23 USD (0.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.36% (3.23 USD)
De fondos:
6.17% (54.94 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
EURUSD
34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
EURUSD
42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
EURUSD
1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +10.02 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
otros 212...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
