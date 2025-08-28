SinaisSeções
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Akali

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 249 USD por mês
crescimento desde 2025 77%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
73 (94.80%)
Negociações com perda:
4 (5.19%)
Melhor negociação:
13.76 USD
Pior negociação:
-10.27 USD
Lucro bruto:
111.58 USD (11 344 pips)
Perda bruta:
-32.83 USD (3 040 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (35.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.75 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
7.28%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
7.37
Negociações longas:
50 (64.94%)
Negociações curtas:
27 (35.06%)
Fator de lucro:
3.40
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
-8.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.27 USD (1)
Crescimento mensal:
13.12%
Previsão anual:
159.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
10.69 USD (8.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.82% (10.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.33% (8.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.76 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +35.75 USD
Máxima perda consecutiva: -10.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The purpose of this live signal is to show the performance of my EA on real market conditions.
Sem comentários
2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 22:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 04:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
