信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Akali
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Akali

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 249 USD per 
增长自 2025 77%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
73 (94.80%)
亏损交易:
4 (5.19%)
最好交易:
13.76 USD
最差交易:
-10.27 USD
毛利:
111.58 USD (11 344 pips)
毛利亏损:
-32.83 USD (3 040 pips)
最大连续赢利:
19 (35.75 USD)
最大连续盈利:
35.75 USD (19)
夏普比率:
0.35
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
7.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
7.37
长期交易:
50 (64.94%)
短期交易:
27 (35.06%)
利润因子:
3.40
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-8.21 USD
最大连续失误:
1 (-10.27 USD)
最大连续亏损:
-10.27 USD (1)
每月增长:
13.12%
年度预测:
159.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
10.69 USD (8.85%)
相对跌幅:
结余:
8.82% (10.66 USD)
净值:
7.33% (8.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.76 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +35.75 USD
最大连续亏损: -10.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The purpose of this live signal is to show the performance of my EA on real market conditions.
没有评论
2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 22:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 04:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
