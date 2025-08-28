- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
73 (94.80%)
亏损交易:
4 (5.19%)
最好交易:
13.76 USD
最差交易:
-10.27 USD
毛利:
111.58 USD (11 344 pips)
毛利亏损:
-32.83 USD (3 040 pips)
最大连续赢利:
19 (35.75 USD)
最大连续盈利:
35.75 USD (19)
夏普比率:
0.35
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
7.28%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
7.37
长期交易:
50 (64.94%)
短期交易:
27 (35.06%)
利润因子:
3.40
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
1.53 USD
平均损失:
-8.21 USD
最大连续失误:
1 (-10.27 USD)
最大连续亏损:
-10.27 USD (1)
每月增长:
13.12%
年度预测:
159.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
10.69 USD (8.85%)
相对跌幅:
结余:
8.82% (10.66 USD)
净值:
7.33% (8.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.76 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +35.75 USD
最大连续亏损: -10.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
The purpose of this live signal is to show the performance of my EA on real market conditions.
