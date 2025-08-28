シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Akali
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Akali

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  249  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 77%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
73 (94.80%)
損失トレード:
4 (5.19%)
ベストトレード:
13.76 USD
最悪のトレード:
-10.27 USD
総利益:
111.58 USD (11 344 pips)
総損失:
-32.83 USD (3 040 pips)
最大連続の勝ち:
19 (35.75 USD)
最大連続利益:
35.75 USD (19)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
7.28%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
7.37
長いトレード:
50 (64.94%)
短いトレード:
27 (35.06%)
プロフィットファクター:
3.40
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
-8.21 USD
最大連続の負け:
1 (-10.27 USD)
最大連続損失:
-10.27 USD (1)
月間成長:
13.12%
年間予想:
159.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
10.69 USD (8.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.82% (10.66 USD)
エクイティによる:
7.33% (8.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 8.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.76 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +35.75 USD
最大連続損失: -10.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The purpose of this live signal is to show the performance of my EA on real market conditions.
レビューなし
2025.11.07 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 22:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 04:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
