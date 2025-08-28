- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
73 (94.80%)
損失トレード:
4 (5.19%)
ベストトレード:
13.76 USD
最悪のトレード:
-10.27 USD
総利益:
111.58 USD (11 344 pips)
総損失:
-32.83 USD (3 040 pips)
最大連続の勝ち:
19 (35.75 USD)
最大連続利益:
35.75 USD (19)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
7.28%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
7.37
長いトレード:
50 (64.94%)
短いトレード:
27 (35.06%)
プロフィットファクター:
3.40
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
-8.21 USD
最大連続の負け:
1 (-10.27 USD)
最大連続損失:
-10.27 USD (1)
月間成長:
13.12%
年間予想:
159.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
10.69 USD (8.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.82% (10.66 USD)
エクイティによる:
7.33% (8.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The purpose of this live signal is to show the performance of my EA on real market conditions.
レビューなし
