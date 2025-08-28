- 자본
- 축소
트레이드:
82
이익 거래:
78 (95.12%)
손실 거래:
4 (4.88%)
최고의 거래:
13.76 USD
최악의 거래:
-10.27 USD
총 수익:
117.24 USD (11 923 pips)
총 손실:
-32.98 USD (3 040 pips)
연속 최대 이익:
20 (21.98 USD)
연속 최대 이익:
35.75 USD (19)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
7.28%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
7.88
롱(주식매수):
53 (64.63%)
숏(주식차입매도):
29 (35.37%)
수익 요인:
3.55
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
1.50 USD
평균 손실:
-8.25 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.27 USD)
연속 최대 손실:
-10.27 USD (1)
월별 성장률:
10.85%
연간 예측:
131.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
10.69 USD (8.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.82% (10.66 USD)
자본금별:
7.33% (8.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.76 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +21.98 USD
연속 최대 손실: -10.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The purpose of this live signal is to show the performance of Akali EA on real market conditions.
Link of the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/160280#!tab=overview
