WTGUU: Wintergreen Acquisition Corp.
A taxa do WTGUU para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.17 e o mais alto foi 10.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Wintergreen Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WTGUU hoje?
Hoje Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) está avaliado em 10.17. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 10.17, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WTGUU em tempo real.
As ações de Wintergreen Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Wintergreen Acquisition Corp. está avaliado em 10.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.70% e USD. Monitore os movimentos de WTGUU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WTGUU?
Você pode comprar ações de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) pelo preço atual 10.17. Ordens geralmente são executadas perto de 10.17 ou 10.47, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WTGUU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WTGUU?
Investir em Wintergreen Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.98 - 10.30 e o preço atual 10.17. Muitos comparam 0.30% e 1.70% antes de enviar ordens em 10.17 ou 10.47. Estude as mudanças diárias de preço de WTGUU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Wintergreen Acquisition Corp.?
O maior preço de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) no último ano foi 10.30. As ações oscilaram bastante dentro de 9.98 - 10.30, e a comparação com 10.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wintergreen Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Wintergreen Acquisition Corp.?
O menor preço de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) no ano foi 9.98. A comparação com o preço atual 10.17 e 9.98 - 10.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WTGUU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WTGUU?
No passado Wintergreen Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.17 e 1.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.17
- Open
- 10.17
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 10.17
- High
- 10.17
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.30%
- Mudança de 6 meses
- 1.70%
- Mudança anual
- 1.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4