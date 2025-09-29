- Panorámica
WTGUU: Wintergreen Acquisition Corp.
El tipo de cambio de WTGUU de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.17, mientras que el máximo ha alcanzado 10.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wintergreen Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WTGUU hoy?
Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) se evalúa hoy en 10.17. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 10.17 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WTGUU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wintergreen Acquisition Corp.?
Wintergreen Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 10.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.70% y USD. Monitoree los movimientos de WTGUU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WTGUU?
Puede comprar acciones de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) al precio actual de 10.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.17 o 10.47, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WTGUU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WTGUU?
Invertir en Wintergreen Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 9.98 - 10.30 y el precio actual 10.17. Muchos comparan 0.30% y 1.70% antes de colocar órdenes en 10.17 o 10.47. Estudie los cambios diarios de precios de WTGUU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Wintergreen Acquisition Corp.?
El precio más alto de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) en el último año ha sido 10.30. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.98 - 10.30, una comparación con 10.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wintergreen Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Wintergreen Acquisition Corp.?
El precio más bajo de Wintergreen Acquisition Corp. (WTGUU) para el año ha sido 9.98. La comparación con los actuales 10.17 y 9.98 - 10.30 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WTGUU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WTGUU?
En el pasado, Wintergreen Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.17 y 1.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.17
- Open
- 10.17
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 10.17
- High
- 10.17
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.30%
- Cambio a 6 meses
- 1.70%
- Cambio anual
- 1.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.