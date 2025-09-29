- 概要
WTGUU: Wintergreen Acquisition Corp.
WTGUUの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.17の安値と10.17の高値で取引されました。
Wintergreen Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
WTGUU株の現在の価格は？
Wintergreen Acquisition Corp.の株価は本日10.17です。0.00%内で取引され、前日の終値は10.17、取引量は2に達しました。WTGUUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wintergreen Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Wintergreen Acquisition Corp.の現在の価格は10.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.70%やUSDにも注目します。WTGUUの動きはライブチャートで確認できます。
WTGUU株を買う方法は？
Wintergreen Acquisition Corp.の株は現在10.17で購入可能です。注文は通常10.17または10.47付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。WTGUUの最新情報はライブチャートで確認できます。
WTGUU株に投資する方法は？
Wintergreen Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.98 - 10.30と現在の10.17を考慮します。注文は多くの場合10.17や10.47で行われる前に、0.30%や1.70%と比較されます。WTGUUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Wintergreen Acquisition Corp.の株の最高値は？
Wintergreen Acquisition Corp.の過去1年の最高値は10.30でした。9.98 - 10.30内で株価は大きく変動し、10.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wintergreen Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Wintergreen Acquisition Corp.の株の最低値は？
Wintergreen Acquisition Corp.(WTGUU)の年間最安値は9.98でした。現在の10.17や9.98 - 10.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WTGUUの動きはライブチャートで確認できます。
WTGUUの株式分割はいつ行われましたか？
Wintergreen Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.17、1.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.17
- 始値
- 10.17
- 買値
- 10.17
- 買値
- 10.47
- 安値
- 10.17
- 高値
- 10.17
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.30%
- 6ヶ月の変化
- 1.70%
- 1年の変化
- 1.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前